Британский таблоид The Sun в своем Twitter опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров английской премьер-лиги.

5. Brendan Rodgers

2. Jurgen Klopp



These are the best paid managers in the Premier League ? pic.twitter.com/hsjzNxXXP2 — Sun Sport (@SunSport) August 4, 2020

По данным издания, шестое место занимает главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер. Он зарабатывает 7,5 миллиона фунтов в год. Пятая позиция у Брендана Роджерса из «Лестера» (10 миллионов). На четвертом месте Карло Анчелотти, тренирующий «Эвертон» (11,5 млн).

15 миллионов фунтов в год зарабатывает Жозе Моуринью («Тоттенхэм»). Он расположился на третьей строчке. На вторую позицию издание поместило возглавляющего «Ливерпуль» Юргена Клоппа, указав, что он тоже зарабатывает 15 миллионов. Лидер рейтинга — главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола. Зарплата специалиста составляет 20 миллионов фунтов за сезон.