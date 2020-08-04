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The Sun: Гвардьола — самый высокооплачиваемый тренер премьер-лиги, Клопп и Моуринью в тройке

19:44
Хосеп Гвардьола. Фото Reuters
Хосеп Гвардьола. Фото Reuters
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Британский таблоид The Sun в своем Twitter опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров английской премьер-лиги.

По данным издания, шестое место занимает главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер. Он зарабатывает 7,5 миллиона фунтов в год. Пятая позиция у Брендана Роджерса из «Лестера» (10 миллионов). На четвертом месте Карло Анчелотти, тренирующий «Эвертон» (11,5 млн).

15 миллионов фунтов в год зарабатывает Жозе Моуринью («Тоттенхэм»). Он расположился на третьей строчке. На вторую позицию издание поместило возглавляющего «Ливерпуль» Юргена Клоппа, указав, что он тоже зарабатывает 15 миллионов. Лидер рейтинга — главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола. Зарплата специалиста составляет 20 миллионов фунтов за сезон.

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