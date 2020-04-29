The Sun: «Арсенал» готов отпустить Обамеянга за 30 миллионов фунтов

«Арсенал» готов расстаться с нападающим Пьером-Эмериком Обамеянгом, если получит предложение в 30 миллионов фунтов, сообщает The Sun.

По информации источника, в руководстве «канониров» понимают, что 30-летний габонец не станет продлевать контракт с клубом и может покинуть команду летом 2021 года в качестве свободного агента. В связи с этим, «Арсенал» согласен продать форварда, чтобы не отпускать его бесплатно через год. Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к игроку со стороны «Барселоны», «Интера» и «Челси».

В сезоне-2019/20 на счету Обамеянга 20 голов и 1 результативная передача в 32 матчах за «Арсенал». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость нападающего в 50,4 миллиона фунтов.