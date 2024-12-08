The Mirror: Салах продлит контракт с «Ливерпулем» на 2 года
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах принял решение остаться в клубе и подписать новый контракт.
Как утверждает The Mirror, между владельцами «Ливерпуля» и игроком прошли переговоры, итогом которых стало новое 2-летнее соглашение, предложенное форварду.
Ранее между сторонами шли споры по поводу срока договора: Салах хотел получить 3-летний контракт, тогда как клуб был готов предложить лишь на 1 год. Это связано с политикой владельцев «красных», согласно которой игрокам старше 30 лет не предлагаются многолетние соглашения. Игрок даже выступал с заявлением, что текущий сезон станет его последним в команде.
Болельщики мерсисайдцев на одном из домашних матчей вывесили баннер с текстом «Он метко стреляет. Теперь дайте Мо его бабки».
Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. Его действующий контракт рассчитан до лета 2025 года. В нынешнем сезоне на счету 32-летнего египтянина 15 голов и 12 голевых передач в 21 матче за клуб во всех турнирах.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|14
|11
|2
|1
|29-11
|35
|
2
|Челси
|14
|8
|4
|2
|31-15
|28
|
3
|Арсенал
|14
|8
|4
|2
|28-14
|28
|
4
|Ман. Сити
|15
|8
|3
|4
|27-21
|27
|
5
|Нот. Форест
|15
|7
|4
|4
|19-18
|25
|
6
|Астон Вилла
|15
|7
|4
|4
|23-23
|25
|
7
|Брентфорд
|15
|7
|2
|6
|31-28
|23
|
8
|Брайтон
|14
|6
|5
|3
|23-20
|23
|
9
|Фулхэм
|14
|6
|4
|4
|21-19
|22
|
10
|Борнмут
|14
|6
|3
|5
|21-19
|21
|
11
|Тоттенхэм
|14
|6
|2
|6
|28-15
|20
|
12
|Ньюкасл
|15
|5
|5
|5
|19-21
|20
|
13
|МЮ
|15
|5
|4
|6
|19-18
|19
|
14
|Вест Хэм
|14
|4
|3
|7
|18-27
|15
|
15
|Эвертон
|14
|3
|5
|6
|14-21
|14
|
16
|Кр. Пэлас
|15
|2
|7
|6
|14-20
|13
|
17
|Лестер
|14
|3
|4
|7
|19-28
|13
|
18
|Ипсвич
|14
|1
|6
|7
|13-25
|9
|
19
|Вулверхэмптон
|14
|2
|3
|9
|22-36
|9
|
20
|Саутгемптон
|15
|1
|2
|12
|11-31
|5
|7.12
|18:00
|
Астон Вилла – Саутгемптон
|1 : 0
|7.12
|18:00
|
Брентфорд – Ньюкасл
|4 : 2
|7.12
|18:00
|
Кр. Пэлас – Ман. Сити
|2 : 2
|7.12
|20:30
|
МЮ – Нот. Форест
|2 : 3
|8.12
|17:00
|
Фулхэм – Арсенал
|- : -
|8.12
|17:00
|
Ипсвич – Борнмут
|- : -
|8.12
|17:00
|
Лестер – Брайтон
|- : -
|8.12
|19:30
|
Тоттенхэм – Челси
|- : -
|9.12
|23:00
|
Вест Хэм – Вулверхэмптон
|- : -
|25.05
|00:00
|
Эвертон – Ливерпуль
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|13
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|13
|
|
Крис Вуд
Ноттингем Форест
|10
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|8
|
|
Амад Диалло
Манчестер Юнайтед
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|10
|2
|2
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|13
|1
|4
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|12
|1
|3