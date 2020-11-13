Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

The Guardian: Кирил Луи-Дрейфус станет со-владельцем «Сандерленда»

19:16
Стадион «Сандерленда». Фото Twitter
Стадион «Сандерленда». Фото Twitter
Теги:

Владелец «Сандерленда» Стюарт Дональд нашел покупателей на клуб. Он продаст команду консорциуму, который представляет интересы уругвайского бизнесмена Хуана Сартори и Кирила Луи-Дрейфуса, сына бывшего владельца «Марселя» Роберта Луи-Дрейфуса, сообщает The Guardian.

Сартори уже владеет 20 процентами акций клуба. При этом Дональд после продажи все же оставит себе 15 процентов акций.

Дональд купил «Сандерленд» у Эллис Шорт в мае 2018 года. Однако он искал покупателя с января 2020-го.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир