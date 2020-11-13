The Guardian: Кирил Луи-Дрейфус станет со-владельцем «Сандерленда»
Владелец «Сандерленда» Стюарт Дональд нашел покупателей на клуб. Он продаст команду консорциуму, который представляет интересы уругвайского бизнесмена Хуана Сартори и Кирила Луи-Дрейфуса, сына бывшего владельца «Марселя» Роберта Луи-Дрейфуса, сообщает The Guardian.
Сартори уже владеет 20 процентами акций клуба. При этом Дональд после продажи все же оставит себе 15 процентов акций.
Дональд купил «Сандерленд» у Эллис Шорт в мае 2018 года. Однако он искал покупателя с января 2020-го.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.