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Сегодня, 18:16

The Athletic: ван Дейк остался самым высокооплачиваемым защитником Европы

Камила Абдурахманова
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После продления контракта с «Ливерпулем» зарплата 33-летнего центрального защитника Вирджила ван Дейка не была уменьшена, сообщает The Athletic.

Согласно источнику, нидерландский футболист сохранил свой недельный оклад в размере 400 тысяч фунтов и остался самым высокооплачиваемым защитником в Европе.

Издание The Sun сообщает, что вторым по величине зарплаты среди защитников является Давид Алаба, который получает 360 тысяч фунтов в неделю в «Реале».

«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с ван Дейком 17 апреля. По информации СМИ, новое трудовое соглашение защитника рассчитано до лета 2027 года.

Источник: The Athletic
Вирджил ван Дейк
ФК Ливерпуль
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«КАМАЗ» — «Енисей»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Ротор»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Родина»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Торпедо»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Шинник»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Алания»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
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Ван Дейк: «Продление с «Ливерпулем» — это невероятные эмоции»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 32 23 7 2 74-31 76
2
 Арсенал 32 17 12 3 57-27 63
3
 Ньюкасл 32 18 5 9 61-40 59
4
 Нот. Форест 32 17 6 9 51-38 57
5
 Ман. Сити 32 16 7 9 62-42 55
6
 Челси 32 15 9 8 56-39 54
7
 Астон Вилла 32 15 9 8 49-46 54
8
 Борнмут 32 13 9 10 52-40 48
9
 Фулхэм 32 13 9 10 47-43 48
10
 Брайтон 32 12 12 8 51-49 48
11
 Брентфорд 32 12 7 13 52-48 43
12
 Кр. Пэлас 32 11 10 11 41-45 43
13
 Эвертон 32 8 14 10 34-38 38
14
 МЮ 32 10 8 14 38-45 38
15
 Тоттенхэм 32 11 4 17 60-49 37
16
 Вулверхэмптон 32 10 5 17 47-61 35
17
 Вест Хэм 32 9 8 15 36-54 35
18
 Ипсвич 32 4 9 19 33-67 21
19
 Лестер 32 4 6 22 27-72 18
20
 Саутгемптон 32 2 4 26 23-77 10
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19.04 17:00
Брентфорд – Брайтон
 - : -
19.04 17:00
Кр. Пэлас – Борнмут
 - : -
19.04 17:00
Эвертон – Ман. Сити
 - : -
19.04 17:00
Вест Хэм – Саутгемптон
 - : -
19.04 19:30
Астон Вилла – Ньюкасл
 - : -
20.04 16:00
Фулхэм – Челси
 - : -
20.04 16:00
Ипсвич – Арсенал
 - : -
20.04 16:00
МЮ – Вулверхэмптон
 - : -
20.04 18:30
Лестер – Ливерпуль
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Тоттенхэм – Нот. Форест
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 27
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 21
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 18
Джейкоб Мерфи

Джейкоб Мерфи

Ньюкасл Юнайтед

 11
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 14 2 2
Майлс Льюис-Скелли

Майлс Льюис-Скелли

Арсенал

 17 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 31 1 2
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