The Athletic: ван Дейк остался самым высокооплачиваемым защитником Европы

После продления контракта с «Ливерпулем» зарплата 33-летнего центрального защитника Вирджила ван Дейка не была уменьшена, сообщает The Athletic.

Согласно источнику, нидерландский футболист сохранил свой недельный оклад в размере 400 тысяч фунтов и остался самым высокооплачиваемым защитником в Европе.

Издание The Sun сообщает, что вторым по величине зарплаты среди защитников является Давид Алаба, который получает 360 тысяч фунтов в неделю в «Реале».

«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с ван Дейком 17 апреля. По информации СМИ, новое трудовое соглашение защитника рассчитано до лета 2027 года.