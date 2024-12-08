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Сегодня, 12:30

The Athletic: спортивный директор «Манчестер Юнайтед» покинул клуб спустя 5 месяцев работы

Владислав Маслов
Корреспондент
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Спортивный директор «Манчестер Юнайтед» Дэн Эшуорт покинул свой пост менее чем через полгода после назначения. Об этом сообщает The Athletic.

Эшуорт официально присоединился к «Юнайтед» 1 июля, ранее он работал на аналогичной должности в «Ньюкасле».

Сообщается, что уход англичанина был согласован на встрече с генеральным директором манкунианцев Омаром Беррадой после матча 15-го тура АПЛ с «Ноттингем Форест» (2:3). Эшуорта признали ответственным за спортивные результаты команды, а также за решение о продлении контракта с бывшим главным тренером Эриком тен Хагом.

Функционер также отвечал за летние крупные расходы, которые включали трансферы Лени Йоро, Мануэля Угарте , Маттейса де Лигта, Нуссаира Мазрауи и Джошуа Зиркзее на сумму около 200 миллионов фунтов стерлингов.

После 15 матчей «МЮ» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 19 очков.

Источник: The Athletic
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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«Манчестер Юнайтед» уступил «Ноттингему» в матче АПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 14 11 2 1 29-11 35
2
 Челси 14 8 4 2 31-15 28
3
 Арсенал 14 8 4 2 28-14 28
4
 Ман. Сити 15 8 3 4 27-21 27
5
 Нот. Форест 15 7 4 4 19-18 25
6
 Астон Вилла 15 7 4 4 23-23 25
7
 Брентфорд 15 7 2 6 31-28 23
8
 Брайтон 14 6 5 3 23-20 23
9
 Фулхэм 14 6 4 4 21-19 22
10
 Борнмут 14 6 3 5 21-19 21
11
 Тоттенхэм 14 6 2 6 28-15 20
12
 Ньюкасл 15 5 5 5 19-21 20
13
 МЮ 15 5 4 6 19-18 19
14
 Вест Хэм 14 4 3 7 18-27 15
15
 Эвертон 14 3 5 6 14-21 14
16
 Кр. Пэлас 15 2 7 6 14-20 13
17
 Лестер 14 3 4 7 19-28 13
18
 Ипсвич 14 1 6 7 13-25 9
19
 Вулверхэмптон 14 2 3 9 22-36 9
20
 Саутгемптон 15 1 2 12 11-31 5
Результаты / календарь
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38 тур
7.12 18:00
Астон Вилла – Саутгемптон
 1 : 0
7.12 18:00
Брентфорд – Ньюкасл
 4 : 2
7.12 18:00
Кр. Пэлас – Ман. Сити
 2 : 2
7.12 20:30
МЮ – Нот. Форест
 2 : 3
8.12 17:00
Фулхэм – Арсенал
 - : -
8.12 17:00
Ипсвич – Борнмут
 - : -
8.12 17:00
Лестер – Брайтон
 - : -
8.12 19:30
Тоттенхэм – Челси
 - : -
9.12 23:00
Вест Хэм – Вулверхэмптон
 - : -
25.05 00:00
Эвертон – Ливерпуль
 - : -
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 13
Крис Вуд

Крис Вуд

Ноттингем Форест

 10
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 8
Амад Диалло

Амад Диалло

Манчестер Юнайтед

 6
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 13 1 4
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 12 1 3
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