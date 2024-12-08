The Athletic: спортивный директор «Манчестер Юнайтед» покинул клуб спустя 5 месяцев работы

Спортивный директор «Манчестер Юнайтед» Дэн Эшуорт покинул свой пост менее чем через полгода после назначения. Об этом сообщает The Athletic.

Эшуорт официально присоединился к «Юнайтед» 1 июля, ранее он работал на аналогичной должности в «Ньюкасле».

Сообщается, что уход англичанина был согласован на встрече с генеральным директором манкунианцев Омаром Беррадой после матча 15-го тура АПЛ с «Ноттингем Форест» (2:3). Эшуорта признали ответственным за спортивные результаты команды, а также за решение о продлении контракта с бывшим главным тренером Эриком тен Хагом.

Функционер также отвечал за летние крупные расходы, которые включали трансферы Лени Йоро, Мануэля Угарте , Маттейса де Лигта, Нуссаира Мазрауи и Джошуа Зиркзее на сумму около 200 миллионов фунтов стерлингов.

После 15 матчей «МЮ» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 19 очков.