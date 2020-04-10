The Athletic: Санчо готов к переходу в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо готов перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Athletic.

По информации источника, 20-летний футболист согласен продолжить карьеру в составе «красных дьяволов». Он жил в Манчестере, когда тренировался в академии «Манчестер Сити», у игрока в городе сохранились знакомства. Сообщается, что Санчо дружит с форвардом «МЮ» Маркусом Рэшфордом, который недавно заявил СМИ, что был бы рад играть вместе с хавбеком «Боруссии».

На счету Санчо 17 голов и 19 результативных передач в 35 матчах за «Боруссию» в сезоне-2019/20. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что дортмундский клуб не намерен отпускать англичанина меньше чем за 110 миллионов евро. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 20-летнего футболиста в 117 миллионов евро.