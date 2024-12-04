The Athletic: предложение «Ливерпуля» по новому контракту не оправдало ожиданий ван Дейка
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк получил предложение от мерсисайдцев по новому контракту, сообщает The Athletic.
Однако, по информации источника, новое соглашение не оправдало ожиданий 33-летнего футболиста. Стороны уже некоторое время ведут диалог, но пока не могут договориться по поводу финансовой составляющей и продолжительности сделки.
Ранее появилась информация о том, что ван Дейка следующим летом хочет подписать «Реал».
Защитник выступает за «Ливерпуль» с 2018 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025-го. В нынешнем сезоне футболист провел 18 матчей за красных во всех турнирах, забив 2 гола и сделав одну результативную передачу.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|13
|11
|1
|1
|26-8
|34
|
2
|Арсенал
|13
|7
|4
|2
|26-14
|25
|
3
|Челси
|13
|7
|4
|2
|26-14
|25
|
4
|Брайтон
|13
|6
|5
|2
|22-17
|23
|
5
|Ман. Сити
|13
|7
|2
|4
|22-19
|23
|
6
|Нот. Форест
|13
|6
|4
|3
|16-13
|22
|
7
|Тоттенхэм
|13
|6
|2
|5
|28-14
|20
|
8
|Брентфорд
|13
|6
|2
|5
|26-23
|20
|
9
|МЮ
|13
|5
|4
|4
|17-13
|19
|
10
|Фулхэм
|13
|5
|4
|4
|18-18
|19
|
11
|Ньюкасл
|13
|5
|4
|4
|14-14
|19
|
12
|Астон Вилла
|13
|5
|4
|4
|19-22
|19
|
13
|Борнмут
|13
|5
|3
|5
|20-19
|18
|
14
|Вест Хэм
|14
|4
|3
|7
|18-27
|15
|
15
|Лестер
|14
|3
|4
|7
|19-28
|13
|
16
|Кр. Пэлас
|14
|2
|6
|6
|12-18
|12
|
17
|Эвертон
|13
|2
|5
|6
|10-21
|11
|
18
|Вулверхэмптон
|13
|2
|3
|8
|22-32
|9
|
19
|Ипсвич
|14
|1
|6
|7
|13-25
|9
|
20
|Саутгемптон
|13
|1
|2
|10
|10-25
|5
|3.12
|22:30
|
Ипсвич – Кр. Пэлас
|0 : 1
|3.12
|23:15
|
Лестер – Вест Хэм
|3 : 1
|4.12
|22:30
|
Эвертон – Вулверхэмптон
|- : -
|4.12
|22:30
|
Ман. Сити – Нот. Форест
|- : -
|4.12
|22:30
|
Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|4.12
|22:30
|
Саутгемптон – Челси
|- : -
|4.12
|23:15
|
Арсенал – МЮ
|- : -
|4.12
|23:15
|
Астон Вилла – Брентфорд
|- : -
|5.12
|22:30
|
Фулхэм – Брайтон
|- : -
|5.12
|23:15
|
Борнмут – Тоттенхэм
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|12
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|11
|
|
Крис Вуд
Ноттингем Форест
|9
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|7
|
|
Коул Палмер
Челси
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|11
|1
|4
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|11
|1
|3
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|9
|1
|2