The Athletic: «МЮ» выплатит тен Хагу 20 миллионов фунтов неустойки

«Манчестер Юнайтед» выплатит тренеру Эрику тен Хагу 20 миллионов фунтов стерлингов за досрочный разрыв контракта, сообщает The Athletic.

Летом 2024 года клуб продлился соглашение с нидерландским специалистом до 2026-го. 16 октября стало известно, что «манкунианцы» перестанут платить зарплату экс-тренеру Алексу Фергюсону за работу послом клуба.

28 октября «МЮ» объявил об отставке тен Хага.

27 октября «Манчестер Юнайтед» на выезде уступил «Вест Хэму» (1:2) в матче 9-го тура АПЛ. С 11 очками команда занимает 14-е место в чемпионате Англии и идет 21-й в таблице общего этапа Лиги Европы.

Тен Хаг возглавлял «МЮ» с лета 2022 года. Под его руководством команда провела 128 матчей, одержала 72 победы, 20 раз сыграла вничью и уступила в 36 встречах. С «Манчестер Юнайтед» нидерландец по разу выиграл Кубок Англии (2023/24) и Кубок английской лиги (2022/23). В сезоне-2022/23 команда завоевала бронзовые медали АПЛ.