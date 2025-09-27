The Athletic: «Манчестер Юнайтед» отказался от навеса на новом стадионе из-за нехватки средств

Владельцы «Манчестер Юнайтед» решили отказаться от навеса на новом стадионе из-за большой стоимости, сообщает The Athletic.

В марте английский клуб объявил о намерении снести арену «Олд Траффорд» и построить новый стадион вместимостью 100 тысяч человек. Одним из главных нововведений должен был стать навес в виде зонта, охватывающий стадион и прилегающие территории, чтобы защитить болельщиков от непогоды и сделать арену уникальной.

Однако, как отмечает источник, имеющейся территории не хватало для установки навеса, а компания Freightliner, которой принадлежит земля вокруг «Олд Траффорд», согласилась предоставить пространство только за сумму в 400 миллионов фунтов стерлингов — в восемь раз выше стоимости, которую предлагал «Манчестер Юнайтед». В итоге владельцы клуба решили отказаться от идеи с навесом.

Ранее болельщики «МЮ» раскритиковали конструкцию нового стадиона с навесом в виде зонта, сравнивая ее с «цирковым шатром».