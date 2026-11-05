Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Статьи
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Англия
The Athletic: «Ливерпуль» близок к продлению контракта с 19-летним Ньони

The Athletic: «Ливерпуль» близок к продлению контракта с 19-летним Ньони

Павел Лопатко

«Ливерпуль» ведет переговоры о продлении контракте с полузащитником Треем Ньони, сообщает The Athletic.

По данным источника, стороны обсуждают условия соглашения с 19-летним англичанином на протяжении нескольких месяцев, и клуб надеется вскоре достичь успеха.

Ньони, перешедший из «Лестер Сити» в 16 лет за чуть менее 1,2 миллиона евро, стал важной частью планов главного тренера Андони Ираолы. Летом 2026 года «Ливерпуль» отклонил предложение «Ноттингем Форест» на 36 миллионов евро, ясно дав понять, что рассчитывает на игрока. В сезоне-2026/27 в 11 матчах во всех турнирах полузащитник забил 1 гол.

Действующий контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2030 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ФК Ливерпуль
Читайте также
Россиянка Шубладзе вышла в полуфинал на дебютном турнире WTA
Визы не дадут? Безопасность не гарантирована? Что делать с плей-офф в КХЛ? Четыре вопроса после разбана России в хоккее
Олег Романцев: «Расставаясь со сборной, Месси плакал. А Глушенков...»
Популярное видео
«Ланс» — «Комо»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Ланс» — «Комо»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
АЕК — «Реал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
АЕК — «Реал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Бетис»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Бетис»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Наполи»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Наполи»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Викинг» — «Сабах»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Викинг» — «Сабах»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Брюгге»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Брюгге»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Бавария»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Бавария»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рома»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рома»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Интер»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Интер»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Лилль»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Лилль»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
ЛАСК — «Слован»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
ЛАСК — «Слован»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, видеообзор
«Галатасарай» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» — «Ахмат»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Ахмат»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Факел»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Факел»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Астон Вилла» хочет продлить контракт с Эмери до 2029 года

Daily Mail: игроки «Ньюкасла» не понимают требований Яйссле
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 9 8 0 1 14-5 24
2
 Ман. Сити 9 7 0 2 20-10 21
3
 Брайтон 9 6 1 2 24-7 19
4
 Челси 9 5 1 3 19-15 16
5
 Эвертон 10 4 4 2 12-10 16
6
 Ливерпуль 9 4 3 2 11-9 15
7
 Брентфорд 9 3 5 1 16-9 14
8
 Астон Вилла 9 3 3 3 10-13 12
9
 Борнмут 9 3 3 3 14-13 12
10
 Тоттенхэм 9 3 3 3 10-10 12
11
 Лидс 9 2 5 2 9-8 11
12
 Ньюкасл 9 3 2 4 12-15 11
13
 Ипсвич 9 3 2 4 14-18 11
14
 Халл Сити 9 2 5 2 11-10 11
15
 Фулхэм 9 2 3 4 9-11 9
16
 Ковентри 10 3 0 7 10-19 9
17
 МЮ 9 1 4 4 10-15 7
18
 Кристал Пэлас 9 2 1 6 9-21 7
19
 Нот. Форест 9 1 3 5 6-12 6
20
 Сандерленд 9 1 2 6 7-17 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
6.11 23:00 Эвертон – Ковентри 3 : 1
7.11 15:30 Лидс – Тоттенхэм - : -
7.11 18:00 Арсенал – Халл Сити - : -
7.11 18:00 Фулхэм – Ньюкасл - : -
7.11 20:30 Нот. Форест – Ман. Сити - : -
8.11 17:00 Брайтон – Брентфорд - : -
8.11 17:00 Кристал Пэлас – Ливерпуль - : -
8.11 17:00 Ипсвич – Борнмут - : -
8.11 17:00 Сандерленд – Челси - : -
8.11 19:30 МЮ – Астон Вилла - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 9
Александер Исак
Александер Исак

Ливерпуль

 6
Тьерно Барри
Тьерно Барри

Эвертон

 6
П
Деклан Райс
Деклан Райс

Арсенал

 5
Паскаль Грос
Паскаль Грос

Брайтон

 4
Эванилсон
Эванилсон

Борнмут

 4
И К Ж
Жоау Гомес
Жоау Гомес

Астон Вилла

 6 1 2
Паскаль Стрейк
Паскаль Стрейк

Брайтон

 4 1 1
Фил Фоден
Фил Фоден

Манчестер Сити

 7 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости