The Athletic: «Ливерпуль» близок к продлению контракта с 19-летним Ньони

«Ливерпуль» ведет переговоры о продлении контракте с полузащитником Треем Ньони, сообщает The Athletic.

По данным источника, стороны обсуждают условия соглашения с 19-летним англичанином на протяжении нескольких месяцев, и клуб надеется вскоре достичь успеха.

Ньони, перешедший из «Лестер Сити» в 16 лет за чуть менее 1,2 миллиона евро, стал важной частью планов главного тренера Андони Ираолы. Летом 2026 года «Ливерпуль» отклонил предложение «Ноттингем Форест» на 36 миллионов евро, ясно дав понять, что рассчитывает на игрока. В сезоне-2026/27 в 11 матчах во всех турнирах полузащитник забил 1 гол.

Действующий контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2030 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 18 миллионов евро.

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