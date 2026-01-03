The Athletic: игроки «Челси» опасаются, что уход Марески негативно повлияет на команду

Футболисты «Челси» нервничают из-за отставки главного тренера команды Энцо Марески, сообщает The Athletic.

По информации источника, многим футболистам нравилось работать под руководством 45-летнего итальянца, а атмосфера в команде была позитивной.

Сейчас игроки «Челси» опасаются, что уход Марески негативно повлияет на команду и настроение в раздевалке.

1 января «Челси» объявил об отставке Марески, который возглавлял команду с лета 2024 года. Под руководством 45-летнего итальянца лондонцы стали победителями Лиги конференций и клубного чемпионата мира. После 19 туров «Челси» с 30 очками занимает шестое место в АПЛ.