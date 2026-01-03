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3 января, 13:03

The Athletic: игроки «Челси» опасаются, что уход Марески негативно повлияет на команду

Игнат Заздравин
Корреспондент

Футболисты «Челси» нервничают из-за отставки главного тренера команды Энцо Марески, сообщает The Athletic.

По информации источника, многим футболистам нравилось работать под руководством 45-летнего итальянца, а атмосфера в команде была позитивной.

Сейчас игроки «Челси» опасаются, что уход Марески негативно повлияет на команду и настроение в раздевалке.

1 января «Челси» объявил об отставке Марески, который возглавлял команду с лета 2024 года. Под руководством 45-летнего итальянца лондонцы стали победителями Лиги конференций и клубного чемпионата мира. После 19 туров «Челси» с 30 очками занимает шестое место в АПЛ.

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Футбол
ФК Челси
Энцо Мареска
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20
 Халл Сити 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
22.08 17:00 Ипсвич – Сандерленд - : -
22.08 17:00 Нот. Форест – Лидс - : -
22.08 19:30 Брентфорд – Тоттенхэм - : -
23.08 16:00 Брайтон – Астон Вилла - : -
23.08 16:00 Ман. Сити – Борнмут - : -
23.08 18:30 Ньюкасл – Ливерпуль - : -
24.08 22:00 Фулхэм – Челси - : -
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