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The Athletic: ФИФА объявит о бессрочном продлении текущего сезона

14:44
ФИФА объявит о бессрочном продлении текущего сезона. Фото Reuters
ФИФА объявит о бессрочном продлении текущего сезона. Фото Reuters
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В ближайшее время ФИФА объявит о бессрочном продлении сезона-2019/20. Таким образом, каждая футбольная ассоциация индивидуально будет определять, когда в их стране будут закончены внутренние турниры, сообщает The Athletic.

Этот шаг ФИФА позволит снизить вероятность досрочного завершения сезона в разных странах.

ФИФА также изменит даты летнего трансферного окна и разрешит продление контрактов для игроков, чьи сделки истекают 30 июня.

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