The Athletic: большинству игроков «Тоттенхэма» в два раза снизят зарплату в случае вылета из АПЛ

Большинству футболистов «Тоттенхэма» урежут зарплату примерно на 50 процентов в случае вылета клуба из АПЛ, сообщает The Athletic.

Как отмечает источник, этот пункт был включен во все контракты, заключенные до ухода Дэниэла Леви с поста председателя правления лондонцев в сентябре.

«Тоттенхэм» набрал 29 очков за 28 матчей и занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2025/26, находясь в 4 очках от зоны вылета. Ближайший матч в АПЛ команда проведет 5 марта против «Кристал Пэлас».

Последний раз «шпоры» вылетали в Чемпионшип в 1977 году.

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