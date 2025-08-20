The Athletic: «Арсенал» ведет переговоры с «Кристал Пэлас» по Эзе на фоне травмы Хаверца

«Арсенал» обсуждает с «Кристал Пэлас» потенциальный трансфер полузащитника Эберечи Эзе, сообщает The Athletic.

Отмечается, что «канониры» хотят подписать 27-летнего футболиста на фоне травмы Кая Хаверца, который на тренировке повредил колено.

Ранее появилась информация, что «Тоттенхэм» согласовал трансфер Эзе за 60 миллионов фунтов, но «Кристал Пэлас» не хочет отпускать игрока, пока не найдет ему замену. По информации источника, сам Эзе больше хочет перейти в «Арсенал», чем в «Тоттенхэм».

Эзе выступает за «Кристал Пэлас» с 2020 года. В сезоне-2024/25 он провел за команду 43 матча во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 11 результативных передач.