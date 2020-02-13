Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Теттей продлил контракт с «Норвичем»

00:08
Теги:

Полузащитник «Норвича» Александр Теттей продлил контракт, сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что контракт продлен на один год. Новое соглашение будет действовать до лета 2021 года.

33-летний норвежец в текущем сезоне провел 19 матчей в премьер-лиге и забил один мяч при одной голевой передаче. За команду он выступает с 2012 года.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир