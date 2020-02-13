Теттей продлил контракт с «Норвичем»

Полузащитник «Норвича» Александр Теттей продлил контракт, сообщает официальный сайт клуба.

We are delighted to announce that Alex Tettey has signed a one-year contract extension at Carrow Road! ?https://t.co/wKWOqBY9qs — Norwich City FC (@NorwichCityFC) February 12, 2020

Сообщается, что контракт продлен на один год. Новое соглашение будет действовать до лета 2021 года.

33-летний норвежец в текущем сезоне провел 19 матчей в премьер-лиге и забил один мяч при одной голевой передаче. За команду он выступает с 2012 года.