Тете стал игроком «Фулхэма». На футболиста претендовал «Спартак»

Защитник Кенни Тете перешел из «Лиона» в «Фулхэм», сообщает сайт лондонского клуба.

Hands up if you're happy with that one! ?#TETERRIFIC pic.twitter.com/ECaoxNSVkO — Fulham Football Club (@FulhamFC) September 10, 2020

Тете подписал с «дачниками» контракт на четыре года с возможностью продления еще на год. Как сообщается на сайте «Лиона», сумма трансфера составила 3,2 миллиона евро. Также французский клуб получит 10 процентов от следующей продажи игрока, если сумма трансфера превысит 10 миллионов евро.

Ранее появлялась информация, что интерес к 24-летнему голландцу проявлял «Спартак».

Тете выступал за «Лион» с июля 2017 года. В минувшем сезоне он провел за французский клуб 28 матчей во всех турнирах и сделал 1 результативную передачу.