Терзич вошел в шорт-лист кандидатов на замену тен Хагу в «Манчестер Юнайтед»

Руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность назначения экс-наставника дортмундской «Боруссии» Эдина Терзича главным тренером команды на замену Эрику тен Хагу, сообщает Transfer News Live.

По данным источника, 41-летний специалист включен в шорт-лист кандидатов на роль нового главного тренера «манкунианцев».

Последним местом работы Терзича была «Боруссия». В прошлом сезоне «шмели» под его руководством дошли до финала Лиги чемпионов, где уступили мадридскому «Реалу» (0:2).

Тен Хаг возглавляет «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне «красные дьяволы» располагаются на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 8 очков за 7 матчей.