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Сегодня, 15:16

Терзич вошел в шорт-лист кандидатов на замену тен Хагу в «Манчестер Юнайтед»

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Эдин Терзич.
Фото Global Look Press

Руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность назначения экс-наставника дортмундской «Боруссии» Эдина Терзича главным тренером команды на замену Эрику тен Хагу, сообщает Transfer News Live.

По данным источника, 41-летний специалист включен в шорт-лист кандидатов на роль нового главного тренера «манкунианцев».

Последним местом работы Терзича была «Боруссия». В прошлом сезоне «шмели» под его руководством дошли до финала Лиги чемпионов, где уступили мадридскому «Реалу» (0:2).

Тен Хаг возглавляет «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне «красные дьяволы» располагаются на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 8 очков за 7 матчей.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эдин Терзич
Эрик тен Хаг
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 7 6 0 1 13-2 18
2
 Ман. Сити 7 5 2 0 17-8 17
3
 Арсенал 7 5 2 0 15-6 17
4
 Челси 7 4 2 1 16-8 14
5
 Астон Вилла 7 4 2 1 12-9 14
6
 Брайтон 7 3 3 1 13-10 12
7
 Ньюкасл 7 3 3 1 8-7 12
8
 Фулхэм 7 3 2 2 10-8 11
9
 Тоттенхэм 7 3 1 3 14-8 10
10
 Нот. Форест 7 2 4 1 7-6 10
11
 Брентфорд 7 3 1 3 13-13 10
12
 Вест Хэм 7 2 2 3 10-11 8
13
 Борнмут 7 2 2 3 8-10 8
14
 МЮ 7 2 2 3 5-8 8
15
 Лестер 7 1 3 3 9-12 6
16
 Эвертон 7 1 2 4 7-15 5
17
 Ипсвич 7 0 4 3 6-14 4
18
 Кр. Пэлас 7 0 3 4 5-10 3
19
 Саутгемптон 7 0 1 6 4-15 1
20
 Вулверхэмптон 7 0 1 6 9-21 1
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19.10 14:30
Тоттенхэм – Вест Хэм
 - : -
19.10 17:00
Фулхэм – Астон Вилла
 - : -
19.10 17:00
Ипсвич – Эвертон
 - : -
19.10 17:00
МЮ – Брентфорд
 - : -
19.10 17:00
Ньюкасл – Брайтон
 - : -
19.10 17:00
Саутгемптон – Лестер
 - : -
19.10 19:30
Борнмут – Арсенал
 - : -
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Вулверхэмптон – Ман. Сити
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 10
Брайан Мбеумо

Брайан Мбеумо

Брентфорд

 6
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 6
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 5
Уилфред Ндиди

Уилфред Ндиди

Лестер

 4
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 5 1 2
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 4 1 1
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 5 1 1
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