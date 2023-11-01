Терри: «Я не мог представить, что Де Брейне и Салах достигнут таких высот»

Бывший капитан «Челси» Джон Терри рассказал, что сожалеет о том, что не разглядел потенциал в форвардах Кевине Де Брейне и Мохамеде Салахе, когда они выступали за лондонский клуб.

«Мог ли я представить, что они станут одними из лучших игроков в АПЛ? Конечно нет, никаких шансов. Это мое единственное разочарование в период капитанства в «Челси». С годами я стал мягче, но когда эти ребята были в команде, я был очень строгим», — сказал Терри в эфире подкаста Obi One.

Он заявил, что разочарован в себе, как капитан «Челси».

42-летний Терри выступал за лондонский клуб с 1998 по 2017 год.