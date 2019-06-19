Джон Терри продлил контракт с "Астон Виллой" до лета 2021 года. Он входит в тренерский штаб Дина Смита и занимает должность ассистента. По итогам прошедшего сезона "Астон Вилла" вышла в АПЛ.

– Я очень рад, что Джон Терри продлил контракт, так как с ним приятно работать, – цитирует официальный сайт клуба Смита. – Не сомневаюсь, что он станет топ-тренером в предстоящие годы. Сейчас мы сосредоточены на грядущем сезоне и попытаемся продолжить прогресс, который достигнули в прошлые восемь месяцев.

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