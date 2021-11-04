Бывший защитник сборной Англии Джон Терри обратился к нападающему «Тоттенхэма» Харри Кейну после назначения Антонио Конте на пост главного тренера лондонского клуба.

«Мне неприятно это говорить, но какое же подписание! — написал Терри в комментарии к публикации на странице 433 в Instagram. — Футболисты полюбят Конте и его штаб. Будь готов работать, Харри Кейн».

Конте сменил на посту главного тренера лондонского клуба Нуну Эшпириту Санту.

После 10 туров чемпионата Англии «Тоттенхэм» с 15 очками занимает девятое место в турнирной таблице. На счету Кейна один гол и одна результативная передача в девяти матчах.