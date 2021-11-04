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Терри — о назначении Конте в «Тоттенхэм»: «Будь готов работать, Кейн»

Терри обратился к Кейну после назначения Конте главным тренером «Тоттенхэма»
14:07
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Бывший защитник сборной Англии Джон Терри обратился к нападающему «Тоттенхэма» Харри Кейну после назначения Антонио Конте на пост главного тренера лондонского клуба.

«Мне неприятно это говорить, но какое же подписание! — написал Терри в комментарии к публикации на странице 433 в Instagram. — Футболисты полюбят Конте и его штаб. Будь готов работать, Харри Кейн».

Публикация от 433 (@433)

Конте сменил на посту главного тренера лондонского клуба Нуну Эшпириту Санту.

После 10 туров чемпионата Англии «Тоттенхэм» с 15 очками занимает девятое место в турнирной таблице. На счету Кейна один гол и одна результативная передача в девяти матчах.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CVx7z6crRcH/

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