Терри назвал главного фаворита АПЛ

Бывший защитник «Челси» Джон Терри в интервью talkSport назвал «Манчестер Сити» главным фаворитом чемпионата Англии.

«Кто фаворит сезона? «Манчестер Сити», я об этом говорил еще до старта чемпионата. У Гвардьолы собраны самые сильные игроки, команда показывает самый красивый футбол. А что еще надо? Я не вижу конкурентов», — сказал бывший футболист.

По состоянию на 4 февраля «горожане» занимают первое место в турнирной таблице АПЛ с 47 очками. На второй позиции «Манчестер Юнайтед» (44 очка), при этом у «МЮ» сыграно на один матч больше.