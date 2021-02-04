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Терри назвал главного фаворита АПЛ

08:07
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Бывший защитник «Челси» Джон Терри в интервью talkSport назвал «Манчестер Сити» главным фаворитом чемпионата Англии.

«Кто фаворит сезона? «Манчестер Сити», я об этом говорил еще до старта чемпионата. У Гвардьолы собраны самые сильные игроки, команда показывает самый красивый футбол. А что еще надо? Я не вижу конкурентов», — сказал бывший футболист.

По состоянию на 4 февраля «горожане» занимают первое место в турнирной таблице АПЛ с 47 очками. На второй позиции «Манчестер Юнайтед» (44 очка), при этом у «МЮ» сыграно на один матч больше.

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