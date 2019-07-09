Бывший капитан сборной Англии Джон Терри может возглавить "Ньюкасл", сообщает The Guardian. Этим летом "сорок" покинул Рафаэль Бенитес, и должность главного тренера остается вакантной.

Терри пока не имеет опыта самостоятельной работы. После завершения карьеры футболиста в 2018 году он вошел в тренерский штаб "Астон Виллы".

Ранее сообщалось, что "Ньюкасл" может пригласить Жозе Моуринью.

Джон Терри почти всю карьеру провел в "Челси" - с 1998 по 2017 год. Этим летом лондонцев возглавила другая легенда команды - Фрэнк Лэмпард.