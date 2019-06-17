Терри и Оуэн против Роберто Карлоса и Усэйна Болта. В Лондоне прошел благотворительный матч

В Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж" состоялся благотворительный матч между сборной Англии и сборной мира. На поле вышли такие звезды футбола прошлого, как Джон Терри, Майкл Оуэн, Дэвид Симэн, Дидье Дрогба, Роберто Карлос, Эрик Кантона и другие. Также в игре приняли участие и другие знаменитости, среди которых олимпийские чемпионы по легкой атлетике Мо Фара и Усэйн Болт и певец Робби Уильямс.

Игра закончилась вничью со счетом 2:2. В первом тайме два мяча за сборную Англии забил футбольный фристайлер Джереми Линч, после чего один гол отыграл Усэйн Болт. Примечательно, что последний играл под номером 9.58 - столько составляет мировой рекорд в беге на 100 м, который он установил в 2009 году.

Во втором тайме счет сравнял звезда реалити-шоу Кэм Сетинэй. После завершения основного времени команды пробили пенальти, в которых точнее оказалась сборная мира - 3:1.