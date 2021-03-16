Тьерри Анри посоветовал «Манчестер Сити» купить Холанна и Мбаппе

Бывший форвард сборной Франции Тьерри Анри заявил, что «Манчестер Сити» необходимо купить форвардов Килиана Мбаппе и Эрлина Холанна.

«В Холанне и Мбаппе есть желание разрушать все на своем пути. Глядя на защитников, они всем видом показывают, что они не дадут им жить спокойно. На месте «Манчестер Сити» я купил бы обоих игроков. Хочется верить, что клуб сможет потянуть такие трансферы. Рад видеть, что появляются такие ребята, настоящие нападающие», — цитирует Анри Sky Sports.

В текущем сезоне лиги 1 22-летний француз забил 18 голов и сделал 6 передач в 24 матчах. 20-летний норвежец в 20 матчах бундеслиги забил 19 голов и сделал 4 результативные передачи.