Тьерри Анри: «Ливерпуль» может пройти сезон без поражений"

Бывший капитан «Арсенала» Тьерри Анри считает, что «Ливерпуль» в сезоне-2019/20 станет чемпионом Англии и может пройти все 38 игр без поражений. На данный момент на счету команды Юргена Клоппа 1 ничья и 18 побед в 19 играх.

— Думаю, эта команда может пройти без поражений, и вопрос остается, кто сможет первым их победить, потому что думаю, лигу они уже выиграют, — цитирует Daily Mail Анри. — Это не громкое заявление, потому что они гораздо сильнее каждого в этом году.

«Арсенал» с Анри в составе — последний клуб, кто смог пройти весь сезон без поражений — это произошло в чемпионате Англии-2003/04.