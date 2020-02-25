Тьерри Анри: «Хотел бы работать главным тренером «Арсенала» до самой смерти»

Лучший бомбардир в истории «Арсенала» Тьерри Анри, работающий сейчас главным тренером «Монреаля», рассказал о том, что очень хочет когда-нибудь стать главным тренером «канониров».

— Да, я мечтаю возглавить «Арсенал», а еще я мечтаю выбежать на баскетбольную площадку и сделать слэм-данк, — цитирует Canal Plus Анри. — Я к тому, что мои желания не обязательно сбудутся. Тем не менее, я хотел бы работать главным тренером «Арсенала», пока не умру.

С 2016 по 2018 год Анри работал в тренерском штабе сборной Бельгии, с октября 2018 года по январь 2019 года француз возглавлял «Монако». В ноябре 2019 года Анри стал главным тренером «Монреаля», выступающего в МЛС. В декабре в СМИ появлялись слухи о том, что 42-летний специалист может стать главным тренером «Барселоны», за которую тот выступал в бытность игроком в период с 2007 по 2010 год.