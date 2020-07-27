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«Теперь будет интересно следить за «Зенитом». Клопп попрощался с Ловреном

17:42
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп попрощался с защитником Деяном Ловреном, который перешел в «Зенит».

— Еще одна легенда «Ливерпуля» покидает клуб, — приводит слова Клоппа официальный сайт клуба. — Он был очень важной частью команды с первого дня, когда я пришел. Когда он был в хорошей форме, он был очень часто в старте. Отличный игрок и замечательный человек.

У него есть все, что нужно. Теперь он едет в Россию, но он всегда может вернуться — ему будут рады, потому что он действительно хороший парень.

Он действительно хорош в воздухе, мне очень понравилось работать вместе с ним. Теперь будет интересно следить за «Зенитом». Я желаю ему удачи.

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