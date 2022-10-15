Тен Хаг заявил, что Рэшфорду не везло в двух последних играх «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал игру нападающего английской команды Маркуса Рэшфорда.

«Маркус знает, что должен быть более терпеливым. Когда ты хорошо двигаешься, ты создаешь прекрасные комбинации, и ты должен успешно финишировать. Но я знаю, что иногда так бывает, что игра не складывается. Но все может поменяться в любой момент. В двух последних играх ему немного не везло. В воскресенье против «Эвертона» он заслужил забить гол, но его отменили. Он не забил в матче с «Омонией», и, возможно, это было больше по его вине, но я советую приберечь это на предстоящую неделю», — приводит слова тен Хага TalkSport.

Рэшфорд является воспитанником «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне 24-летний футболист провел за английскую команду 10 матчей, забил пять мячей и отдал три результативные передачи.