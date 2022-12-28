Тен Хаг заявил, что новый форвард «МЮ» должен соответствовать спортивному и финансовому критерию

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о требованиях к новому нападающему команды.

«Мы постоянно изучаем рынок, но потенциальные новички должны соответствовать не только спортивному, но и финансовому критерию. Мы сделаем все, что сможем, чтобы подписать игрока, который нам нужен», — приводит слова тен Хага Daily Mail.

В конце ноября, после скандального интервью, команду покинул Криштиану Роналду.