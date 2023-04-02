Тен Хаг: «Деньги — одна вещь, но вторая — стратегия»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о важности денег в футболе.

«Деньги — одна вещь, но вторая — стратегия. Когда я был в «Аяксе», то мы имели маленький бюджет в сравнении с другими клубами. Мы были очень близки к финалу Лиги чемпионов. «Манчестер Юнайтед» идет в определенном направлении. В нынешнем сезоне строим базу, но имеет прогресс», — приводит слова тен Хага Daily Mail.

«Манчестер Юнайтед» располагается на 3-м месте в турнирной таблице, набрав 50 очков за 26 матчей.