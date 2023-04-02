Тен Хаг: «Деньги — одна вещь, но вторая — стратегия»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о важности денег в футболе.
«Деньги — одна вещь, но вторая — стратегия. Когда я был в «Аяксе», то мы имели маленький бюджет в сравнении с другими клубами. Мы были очень близки к финалу Лиги чемпионов. «Манчестер Юнайтед» идет в определенном направлении. В нынешнем сезоне строим базу, но имеет прогресс», — приводит слова тен Хага Daily Mail.
«Манчестер Юнайтед» располагается на 3-м месте в турнирной таблице, набрав 50 очков за 26 матчей.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|29
|23
|3
|3
|70-27
|72
|
2
|Ман. Сити
|28
|20
|4
|4
|71-26
|64
|
3
|МЮ
|26
|15
|5
|6
|41-35
|50
|
4
|Тоттенхэм
|28
|15
|4
|9
|52-40
|49
|
5
|Ньюкасл
|26
|12
|11
|3
|39-19
|47
|
6
|Брайтон
|26
|12
|7
|7
|49-34
|43
|
7
|Брентфорд
|28
|10
|13
|5
|46-37
|43
|
8
|Ливерпуль
|27
|12
|6
|9
|48-33
|42
|
9
|Астон Вилла
|28
|12
|5
|11
|37-39
|41
|
10
|Фулхэм
|28
|11
|6
|11
|39-39
|39
|
11
|Челси
|28
|10
|8
|10
|29-30
|38
|
12
|Кр. Пэлас
|29
|7
|9
|13
|24-39
|30
|
13
|Вулверхэмптон
|29
|7
|7
|15
|23-42
|28
|
14
|Нот. Форест
|28
|6
|9
|13
|23-50
|27
|
15
|Борнмут
|28
|7
|6
|15
|27-55
|27
|
16
|Лидс
|28
|6
|8
|14
|36-48
|26
|
17
|Эвертон
|28
|6
|8
|14
|22-40
|26
|
18
|Лестер
|28
|7
|4
|17
|39-49
|25
|
19
|Вест Хэм
|26
|6
|6
|14
|24-34
|24
|
20
|Саутгемптон
|28
|6
|5
|17
|23-46
|23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|1.04
|14:30
|
Ман. Сити – Ливерпуль
|4 : 1
|1.04
|17:00
|
Арсенал – Лидс
|4 : 1
|1.04
|17:00
|
Борнмут – Фулхэм
|2 : 1
|1.04
|17:00
|
Брайтон – Брентфорд
|3 : 3
|1.04
|17:00
|
Кр. Пэлас – Лестер
|2 : 1
|1.04
|17:00
|
Нот. Форест – Вулверхэмптон
|1 : 1
|1.04
|19:30
|
Челси – Астон Вилла
|0 : 2
|2.04
|16:00
|
Вест Хэм – Саутгемптон
|- : -
|2.04
|18:30
|
Ньюкасл – МЮ
|- : -
|3.04
|22:00
|
Эвертон – Тоттенхэм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|28
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|21
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|17
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|13
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Леандро Троссар
Брайтон, Арсенал
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|19
|2
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|27
|1
|9
|
|
Дуглас Луис
Астон Вилла
|27
|1
|4
Новости