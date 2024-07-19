Тен Хаг считает прошедший сезон самым тяжелым в своей тренерской карьере

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил прошедший сезон для «красных дьяволов». Специалист отметил, что команде было непросто сохранять концентрацию в конце чемпионата.

В минувшем сезоне манкунианцы заняли восьмое место в турнирной таблице АПЛ и стали победителями Кубка Англии.

«Безусловно, это самый тяжелый сезон, который я когда-либо пережил в качестве тренера. Устаешь, особенно в конце. Нужно убедиться, что сохраняешь концентрацию. Если посмотреть правде в глаза, мы проигрывали слишком много матчей. Нужны силы, чтобы каждый раз сохранять концентрацию и мотивацию команды. Игроки разочарованы, разочарованы люди вокруг», — цитирует тен Хага AD.

4 июля стало известно, что 54-летний специалист подписал новый контракт с «Манчестер Юнайтед», который рассчитан до июня 2026 года. Предыдущее соглашение истекало в конце сезона-2024/25.