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Сегодня, 13:20

Тен Хаг считает прошедший сезон самым тяжелым в своей тренерской карьере

Алина Савинова
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил прошедший сезон для «красных дьяволов». Специалист отметил, что команде было непросто сохранять концентрацию в конце чемпионата.

В минувшем сезоне манкунианцы заняли восьмое место в турнирной таблице АПЛ и стали победителями Кубка Англии.

«Безусловно, это самый тяжелый сезон, который я когда-либо пережил в качестве тренера. Устаешь, особенно в конце. Нужно убедиться, что сохраняешь концентрацию. Если посмотреть правде в глаза, мы проигрывали слишком много матчей. Нужны силы, чтобы каждый раз сохранять концентрацию и мотивацию команды. Игроки разочарованы, разочарованы люди вокруг», — цитирует тен Хага AD.

Эрик тен Хаг. «Манчестер Юнайтед» продлил контракт с тен Хагом! Худший сезон в истории никого не смутил

4 июля стало известно, что 54-летний специалист подписал новый контракт с «Манчестер Юнайтед», который рассчитан до июня 2026 года. Предыдущее соглашение истекало в конце сезона-2024/25.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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3
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
6
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
8
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
9
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
10
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
11
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
12
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
13
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
17
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
18
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
17.08 14:30
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 - : -
17.08 17:00
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 - : -
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