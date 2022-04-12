Тен Хаг расстанется с Криштиану Роналду, если возглавит «МЮ»

Голландский тренер Эрик тен Хаг, который может возглавить «Манчестер Юнайтед», не рассчитывает на форварда Криштиану Роналду, сообщает Daily Mail.

По данным источника, манкунианцы этим летом могу расстаться с 37-летним португальцем, сам Роналду ранее заявлял, что готов покинуть «МЮ», если потребуется.

Тен Хаг является главным претендентом на пост нового главного тренера английского клуба. Роналду в этом сезоне провел 25 встреч, в которых отметился 12 забитыми мячами и тремя результативными передачами.