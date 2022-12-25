Тен Хаг рассказал об идеальном футбольном подарке на Рождество

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос, какой футбольный подарок хотел бы получить на Рождество.

«Билет на отличный футбольный матч. Непременно с участием «Манчестер Юнайтед», — цитирует тен Хага Manchester Evening News.

«Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 26 очков в 14 матчах.

27 декабря команда тен Хага встретится с «Ноттингемом». Матч пройдет в 23.00 по московскому времени.