Тен Хаг рассказал о восстановлении Санчо

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о ходе восстановления полузащитника Джейдона Санчо.

«Санчо некоторое время находился вне команды. Думаю, это было правильным решением. Он много работал над собой, чтобы вернуться. Он возвращается в состав основной команды. Это будет происходить плавно — шаг за шагом», — цитирует тен Хага Sky Sports.

В нынешнем сезоне АПЛ 22-летний игрок провел 11 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.