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Тен Хаг рассказал, какой игры ждет от «Манчестер Юнайтед» в новом сезоне

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, в каком стиле его команда должна играть в следующем сезоне.

«Мы должны думать наперед, играть активно, очень агрессивно вне зависимости от того, атакуем мы или обороняемся. Мы должны действовать очень агрессивно, а для этого нужно начинать прессинговать в нужных ситуациях. Все это плюс интенсивность помогут нам во владении мячом, и мы должны делать это всей командой», — приводит слова тен Хага официальный сайт английской команды.

В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» занял восьмое место в турнирной таблице АПЛ. При этом манкунианцы одержали победу в Кубке Англии, сломив сопротивление «Манчестер Сити» (2:1) в финальном матче.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
6
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
8
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
9
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
10
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
11
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
12
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
13
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
17
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
18
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
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