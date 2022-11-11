Тен Хаг: «Нам нужно постараться доминировать и диктовать правила игры»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, какой футбол хочет видеть от своей команды через два года.

«Это должен быть проактивный футбол, и нам нужно постараться доминировать и диктовать правила игры против всех наших конкурентов. Это действительно хороший вызов, поэтому, когда мы привнесем этот стиль в команду, увидим, что игроки будут развиваться и выходить еще на более высокий уровень.

Улучшение должно быть вызвано не только успехом на трансферном рынке. Это, безусловно, его часть, но также оно должно быть результатом изменений, которых мы добиваемся с помощью обучения", — приводит Mirror слова 52-летнего специалиста.

Тен Хаг возглавил «МЮ» в 2022 году. В текущем сезоне его команда занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 23 очка.