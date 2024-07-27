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Сегодня, 10:06

Тен Хаг рассказал, что «Манчестер Юнайтед» ищет игроков на все позиции

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, что думает о составе команды на предстоящий сезон АПЛ.

«Мы ищем футболистов на все позиции. Нам нужен определенный план, чтобы быть уверенными в сбалансированности нашего состава», — цитирует специалиста инсайдер Фабрицио Романо.

В минувшем сезоне клуб занял восьмое место в турнирной таблице АПЛ.

Сезон-2024/25 в АПЛ стартует 16 августа матчем «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм». Последний тур состоится 25 мая 2025 года.

ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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 И В Н П +/- О
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2
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
6
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
8
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
9
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
10
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
11
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
12
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
13
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
17
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
18
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
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17.08 14:30
Ипсвич – Ливерпуль
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Арсенал – Вулверхэмптон
 - : -
17.08 17:00
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