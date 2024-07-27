Тен Хаг рассказал, что «Манчестер Юнайтед» ищет игроков на все позиции

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, что думает о составе команды на предстоящий сезон АПЛ.

«Мы ищем футболистов на все позиции. Нам нужен определенный план, чтобы быть уверенными в сбалансированности нашего состава», — цитирует специалиста инсайдер Фабрицио Романо.

В минувшем сезоне клуб занял восьмое место в турнирной таблице АПЛ.