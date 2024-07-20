Тен Хаг – о примирении с Санчо в «МЮ»: «Каждый может совершить ошибку
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о возвращении полузащитника Джейдона Санчо к тренировкам с основной командой.
«Мы хорошо поговорили. Каждый может совершить ошибку. Подводим черту и идем дальше».
Этому клубу нужны хорошие игроки, и одно можно сказать наверняка: Джейдон – очень хороший игрок. Надеюсь, что все получится, и он внесет свой вклад в наш успех», – сказал тен Хаг в интервью AD Sportwerald.
В сентябре прошлого года «МЮ» отстранил Санчо от тренировок с основой из-за конфликта с тен Хагом. 24-летний англичанин провел вторую половину сезона-2023/24 на правах аренды в дортмундской «Боруссии».
После возвращения из аренды стало известно, что Санчо поговорил с тен Хагом и вернулся к тренировкам.
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|Ман. Сити
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|0
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|0
|0-0
|0
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2
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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38 тур
|16.08
|22:00
|
МЮ – Фулхэм
|- : -
|17.08
|14:30
|
Ипсвич – Ливерпуль
|- : -
|17.08
|17:00
|
Арсенал – Вулверхэмптон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Эвертон – Брайтон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Ньюкасл – Саутгемптон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Нот. Форест – Борнмут
|- : -
|17.08
|19:30
|
Вест Хэм – Астон Вилла
|- : -
|18.08
|16:00
|
Брентфорд – Кр. Пэлас
|- : -
|18.08
|18:30
|
Челси – Ман. Сити
|- : -
|19.08
|22:00
|
Лестер – Тоттенхэм
|- : -
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