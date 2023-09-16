Тен Хаг — о поражении «МЮ»: «Я увидел и много хорошего»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал поражение команды в матче 5-го тура АПЛ с «Брайтоном» (1:3).

«Из такой игры можно извлечь много уроков. Я увидел и много хорошего. Мы создавали много моментов, но нам не удается их использовать. Мы это поправим.

Мы с нетерпением ждем возвращения в Лигу чемпионов, наше место — там», — цитирует тренера Sky Sports.

Команда Эрика тен Хага потерпела второе поражение подряд и опустилась на 12-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Англии (6 очков). «Брайтон» идет на 3-й позиции, набрав 12 очков.