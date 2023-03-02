Тен Хаг: «Никогда не бывает просто играть после завоевания трофея»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу над «Вест Хэмом» (3:1) в 1/8 финала Кубка Англии.

«Это было непросто, никогда не бывает легко после того, как вы выиграли кубок и отпраздновали победу, а затем должны вернуться к обычным делам, что было нашей задачей, и мы нашли способ победить. Наши стойкость и вера в победу были великолепны», — цитирует BBC тен Хага.

В четвертьфинале «Манчестер Юнайтед» встретится в «Фулхэмом». Матч состоится 18 марта.