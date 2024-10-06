Тен Хаг — о ничьей с «Астон Виллой»: «МЮ» не хватает голов. Это то, что нам нужно улучшить»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвел итоги матча 7-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (0:0).
«Это уже четвертый сухой матч в этом сезоне. У нас была очень хорошая организация игры и сплоченность, хороший характер и дух. Мы создали несколько моментов, но не так много. Была перекладина, мог отличиться Рэшфорд. Но обе команды были действительно равны. Мы создаем множество моментов в последних матчах, но нам нужно активизироваться.
Мы знаем, что на данный момент нам не хватает голов, с этой точки зрения это нехорошее начало. Это то, что нам нужно улучшить. Но у нас четыре матча на ноль. Это хорошо, потому что мы должны как следует защищаться», — приводит слова тен Хага Sky Sports.
Команда Эрика тен Хага набрала восемь очков и расположилась на 14-м месте в таблице АПЛ. «Астон Вилла» идет на пятой строчке с 14 баллами.
В следующем матче «Манчестер Юнайтед» примет «Брентфорд», а «Астон Вилла» встретится на выезде с «Фулхэмом». Оба противостояния пройдут 19 октября.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|7
|6
|0
|1
|13-2
|18
|
2
|Ман. Сити
|7
|5
|2
|0
|17-8
|17
|
3
|Арсенал
|7
|5
|2
|0
|15-6
|17
|
4
|Челси
|7
|4
|2
|1
|16-8
|14
|
5
|Астон Вилла
|7
|4
|2
|1
|12-9
|14
|
6
|Ньюкасл
|7
|3
|3
|1
|8-7
|12
|
7
|Фулхэм
|7
|3
|2
|2
|10-8
|11
|
8
|Тоттенхэм
|6
|3
|1
|2
|12-5
|10
|
9
|Нот. Форест
|7
|2
|4
|1
|7-6
|10
|
10
|Брентфорд
|7
|3
|1
|3
|13-13
|10
|
11
|Брайтон
|6
|2
|3
|1
|10-8
|9
|
12
|Вест Хэм
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
13
|Борнмут
|7
|2
|2
|3
|8-10
|8
|
14
|МЮ
|7
|2
|2
|3
|5-8
|8
|
15
|Лестер
|7
|1
|3
|3
|9-12
|6
|
16
|Эвертон
|7
|1
|2
|4
|7-15
|5
|
17
|Ипсвич
|7
|0
|4
|3
|6-14
|4
|
18
|Кр. Пэлас
|7
|0
|3
|4
|5-10
|3
|
19
|Саутгемптон
|7
|0
|1
|6
|4-15
|1
|
20
|Вулверхэмптон
|7
|0
|1
|6
|9-21
|1
|5.10
|14:30
|
Кр. Пэлас – Ливерпуль
|0 : 1
|5.10
|17:00
|
Арсенал – Саутгемптон
|3 : 1
|5.10
|17:00
|
Брентфорд – Вулверхэмптон
|5 : 3
|5.10
|17:00
|
Лестер – Борнмут
|1 : 0
|5.10
|17:00
|
Ман. Сити – Фулхэм
|3 : 2
|5.10
|17:00
|
Вест Хэм – Ипсвич
|4 : 1
|5.10
|19:30
|
Эвертон – Ньюкасл
|0 : 0
|6.10
|16:00
|
Астон Вилла – МЮ
|0 : 0
|6.10
|16:00
|
Челси – Нот. Форест
|1 : 1
|6.10
|18:30
|
Брайтон – Тоттенхэм
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|10
|
|
Брайан Мбеумо
Брентфорд
|6
|
|
Коул Палмер
Челси
|6
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|7
|
|
Коул Палмер
Челси
|5
|
|
Уилфред Ндиди
Лестер
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|5
|1
|2
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|4
|1
|1
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|5
|1
|1