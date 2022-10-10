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10 октября, 04:48

Тен Хаг о 700-м голе Роналду в клубной карьере: «Это огромное достижение, я рад за Криштиану»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился впечатлениями от 700-го гола форварда Криштиану Роналду в клубной карьере.

«Сможет ли кто-то еще преодолеть отметку в 700 голов в клубной карьере? Трудно сказать. Скажу, что это огромное достижение игрока. Поздравляем Криштиану. Я рад за него. Кроме того, это был его первый гол в этом сезоне в АПЛ, так что это поможет ему забить больше голов в ближайшие недели», — приводит слова Тен Хага BBC Sport.

37-летний португалец в матче 9-го тура АПЛ против «Эвертона» (2:1) забил первый гол за команду в нынешнем сезоне в АПЛ. Этот гол стал 700-м для португальца в клубной карьере. Кроме «Ман Юнайтед» (144 гола), Криштиану Роналду выступал за «Спортинг» (5 голов), «Реал» (450 голов) и «Ювентус» (101 гол).

Также Роналду принадлежит мировой рекорд по голам за сборную — 117.

Криштиану Роналду
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
3
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2
 Ман. Сити 10 7 2 1 33-10 23
3
 Тоттенхэм 10 7 2 1 22-10 23
4
 Челси 9 6 1 2 15-10 19
5
 МЮ 9 5 1 3 13-15 16
6
 Ньюкасл 10 3 6 1 17-9 15
7
 Брайтон 9 4 2 3 14-11 14
8
 Ливерпуль 9 3 4 2 21-12 13
9
 Брентфорд 10 3 4 3 18-17 13
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 Борнмут 10 3 4 3 10-22 13
11
 Фулхэм 10 3 3 4 16-20 12
12
 Вест Хэм 10 3 2 5 9-11 11
13
 Кр. Пэлас 9 2 4 3 10-12 10
14
 Эвертон 10 2 4 4 8-11 10
15
 Лидс 9 2 3 4 11-13 9
16
 Астон Вилла 10 2 3 5 7-13 9
17
 Вулверхэмптон 10 2 3 5 4-12 9
18
 Саутгемптон 10 2 2 6 9-18 8
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 Лестер 10 1 2 7 15-24 5
20
 Нот. Форест 10 1 2 7 7-23 5
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Брайтон – Нот. Форест
 - : -
18.10 22:15
Кр. Пэлас – Вулверхэмптон
 - : -
19.10 21:30
Арсенал – Ман. Сити
 - : -
19.10 21:30
Борнмут – Саутгемптон
 - : -
19.10 21:30
Брентфорд – Челси
 - : -
19.10 21:30
Ньюкасл – Эвертон
 - : -
19.10 21:30
Ливерпуль – Вест Хэм
 - : -
19.10 22:15
МЮ – Тоттенхэм
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 - : -
20.10 22:15
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Манчестер Сити

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