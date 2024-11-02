Тен Хаг попрощался с «Манчестер Юнайтед» и его фанатами

Нидерландский тренер Эрик тен Хаг поблагодарил «Манчестер Юнайтед» и его болельщиков.

«Дорогие фанаты, позвольте мне начать с благодарности. Спасибо за то, что вы всегда поддерживаете клуб. Будь то игра вдали от дома или сложный матч на «Олд Траффорд», ваша поддержка была непоколебимой.

Благодаря вам атмосфера на «Олд Траффорд» всегда была потрясающей. Я ощущал это много раз. Даже на выездных матчах поддержка была невероятной — слышать, как песни болельщиков «Юнайтед» заполняли стадионы соперников, будь то в Англии, Европе или во время летних турне.

Я всегда наслаждался встречами с болельщиками «Манчестер Юнайтед» по всему миру. Гуляя по улицам, я мог общаться с фанатами в Англии, Европе, Азии, Австралии, США — вы вдохновляли меня и излучали сильное чувство единства. Это то, что делает болельщиков «Юнайтед» такими особенными. Хочу поблагодарить вас за эти эмоции и за вашу поддержку.

Также хочу поблагодарить сотрудников всех отделов клуба за их неизменную поддержку в хорошие и трудные времена. Мы завоевали два трофея — достижения, которые я буду ценить до конца жизни. Конечно, моей мечтой было принести в клуб еще больше трофеев. К сожалению, эта мечта подошла к концу.

Желаю всем болельщикам «Манчестер Юнайтед» успехов, трофеев и славы. Ваша поддержка и тепло, которые я ощущал от каждого человека в клубе, помогли мне почувствовать себя как дома. Спасибо за эту главу в моей жизни», — написал бывший тренер «МЮ» в соцсетях.

Тен Хаг возглавлял «Манчестер Юнайтед» с апреля 2022 года. Под его руководством команда выиграла Кубок Англии (2023/24) и Кубок лиги (2022/23). 28 октября манкунианцы объявили об увольнении тен Хага. «Красных дьяволов» с 11 ноября возглавит португалец Рубен Аморим, до этого момента командой будет руководить Руд ван Нистелрой. «МЮ» занимает 14-е место в АПЛ после девяти туров.