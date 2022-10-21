Тен Хаг объяснил решение об отстранении Роналду в «МЮ»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг объяснил свое решение об отстранении нападающего Криштиану Роналду от работы с основной командой. Это произошло после матча 12-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:0).
На вопрос журналиста о том, отказался ли португальский футболист выходить на замену в игре со «шпорами», тен Хаг ответил «Да».
«За такое должны быть последствия. Это важно для менталитета команды», — заметил также тренер.
Роналду покинул скамейку запасных до финальнонго свистка, а затем уехал со стадиона. После этого матча португалец был отстранен от тренировок с основой. Сегодня он занимался индивидуально во время тренировки молодежной команды.
22 октября «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Челси» в рамках 13-го тура АПЛ. Как ранее стало известно, Роналду не был включен в заявку на этот матч.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|10
|9
|0
|1
|24-10
|27
|
2
|Тоттенхэм
|11
|7
|2
|2
|22-12
|23
|
3
|Ман. Сити
|10
|7
|2
|1
|33-10
|23
|
4
|Челси
|10
|6
|2
|2
|15-10
|20
|
5
|МЮ
|10
|6
|1
|3
|15-15
|19
|
6
|Ньюкасл
|11
|4
|6
|1
|18-9
|18
|
7
|Ливерпуль
|10
|4
|4
|2
|22-12
|16
|
8
|Фулхэм
|11
|4
|3
|4
|19-20
|15
|
9
|Брайтон
|10
|4
|3
|3
|14-11
|15
|
10
|Брентфорд
|11
|3
|5
|3
|18-17
|14
|
11
|Кр. Пэлас
|10
|3
|4
|3
|12-13
|13
|
12
|Борнмут
|11
|3
|4
|4
|10-23
|13
|
13
|Вест Хэм
|11
|3
|2
|6
|9-12
|11
|
14
|Саутгемптон
|11
|3
|2
|6
|10-18
|11
|
15
|Эвертон
|11
|2
|4
|5
|8-12
|10
|
16
|Лидс
|10
|2
|3
|5
|11-15
|9
|
17
|Астон Вилла
|11
|2
|3
|6
|7-16
|9
|
18
|Вулверхэмптон
|11
|2
|3
|6
|5-14
|9
|
19
|Лестер
|11
|2
|2
|7
|17-24
|8
|
20
|Нот. Форест
|11
|1
|3
|7
|7-23
|6
|22.10
|14:30
|
Нот. Форест – Ливерпуль
|- : -
|22.10
|17:00
|
Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.10
|17:00
|
Ман. Сити – Брайтон
|- : -
|22.10
|19:30
|
Челси – МЮ
|- : -
|23.10
|16:00
|
Астон Вилла – Брентфорд
|- : -
|23.10
|16:00
|
Лидс – Фулхэм
|- : -
|23.10
|16:00
|
Саутгемптон – Арсенал
|- : -
|23.10
|16:00
|
Вулверхэмптон – Лестер
|- : -
|23.10
|18:30
|
Тоттенхэм – Ньюкасл
|- : -
|24.10
|22:00
|
Вест Хэм – Борнмут
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|15
|
|
Харри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|9
|
|
Александр Митрович
Фулхэм
|8
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|9
|
|
Бернарду Силва
Манчестер Сити
|4
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Натан Коллинз
Вулверхэмптон Уондерерс
|8
|1
|1
|
|
Дуглас Луис
Астон Вилла
|10
|1
|1
|
|
Натаниэл Чалоба
Фулхэм
|3
|1
|0