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Тен Хаг — о дебюте Зиркзе: «Неважно, голландец он, русский или южноамериканец»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Эрик тен Хаг.
Фото Reuters

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал дебют форварда команды Джошуа Зиркзе.

23-летний голландец вышел на замену в матче против «Фулхэма» (1:0) в 1-м туре АПЛ и забил единственный гол манкунианцев.

«Неважно, голландец он, англичанин, русский или южноамериканец, он игрок «Манчестер Юнайтед». Я очень рад за него, это придаст ему веры. Это очень хорошее начало. У него множество качеств, которых у нас раньше не было, и он сразу это продемонстрировал», — приводит слова тен Хага Daily Mail.

Зиркзе в летнее трансферное окно перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Болоньи». По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 42,5 миллиона евро.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Фулхэм
Джошуа Зиркзе
Эрик тен Хаг
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