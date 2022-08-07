Тен Хаг объяснил отсутствие Роналду в стартовом составе «МЮ» на матч первого тура АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, почему португальский форвард Криштиану Роналду не попал в стартовый состав команды на матч 1-го тура АПЛ против «Брайтона».

37-летний футболист остался в запасе.

«У Роналду была очень короткая предсезонка. Он начал тренироваться на прошлой неделе и провел на поле всего 45 минут в товарищеском матче. Он не на таком уровне физической подготовки, как остальная команда», — сказал он.

Он также сообщил, что пока не знает, когда Роналду появится на поле.

Сообщалось, что футболист хочет покинуть «МЮ» в летнее трансферное окно. Однако его переход так и не удалось организовать.