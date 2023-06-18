Тен Хаг недоволен ситуацией со сменой владельцев «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг недоволен ситуацией в клубе, сообщает The Sun.

По данным источника, специалиста не устраивает то, что история со сменой владельцев клуба затягивается.

Сообщалост, что «Манчестер Юнайтед» будет продан банкиру из Катара Джассиму бин Хамаду Аль Тани.

В сезоне-2022/23 «Манчестер Юнайтед» занял третье место в турнирной таблице АПЛ.

«Красные дьяволы» обеспечили себе место в Лиге чемпионов в следующем сезоне.