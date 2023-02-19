Тен Хаг: «Продление контракта с Рэшфордом — приоритетная задача для «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что продление контракта с нападающим Маркусом Рэшфордом — приоритетная задача для клуба.

«Конечно, это наш приоритет. Мы работаем над ситуацией, и мы должны сохранить Маркуса. Он сейчас отлично себя чувствует, мы довольны его игрой. Думаю, сейчас Рэшфорд счастлив, как и вся наша раздевалка», — приводит Sky Sports слова тен Хага.

Рэшфорд — воспитанник «Манчестер Юнайтед», в сезоне-2022/23 он забил 22 гола и сделал 8 результативных передач в 35 матчах за команду во всех турнирах. Контракт 25-летнего англичанина действует до конца июня 2024 года.