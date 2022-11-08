Тен Хаг назначил Роналду капитаном «Манчестер Юнайтед» из-за того, что Каземиро плохо говорит по-английски

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг объяснил, почему назначил нападающего Криштиану Роналду капитаном команды на матч 15-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (1:3).

«Наш капитан, Харри Магуайр, остался на скамейке запасных, следующим по списку идет Давид Де Хеа, который тоже является лидером «Манчестер Юнайтед», но он — вратарь и находится далеко от основной части игроков. В таком случае капитанскую повязку должен был получить Каземиро, но он плохо говорит на английском, поэтому капитаном стал Криштиану», — приводит слова тен Хага The Sun.

Второй капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш пропускал матч с «Астон Виллой» из-за дисквалификации.

«Виллианы» благодаря победе поднялись на 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, команда набрала 15 очков в 14 матчах. «Манчестер Юнайтед» идет пятым с 23 очками после 13 игр.